Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по рублю 6 марта завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 1,41%, до 68,57 руб., евро/рубль — на 2,12%, до 77,51 руб. За неделю рубль подешевел к доллару США на 2,5% на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за падения фондовых индексов и обвала цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене. После заседания 5 марта картель рекомендовал увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки на II квартал и продлить текущие ограничения на 1,7 млн баррелей в сутки. Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Перед выходными нефть подешевела на 9%, до $45,46 за баррель.

9 марта мировые цены на нефть обрушились на фоне отсутствия договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Россия отказалась от сделки. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти и снизить цены. Цена на нефть марки Brent ухнула на 30%, до $31 за баррель.

Мосбиржа 9 марта была закрыта по случаю национального праздника. Зато на Форекс пара доллар/рубль повышалась до 76,21, пара евро/рубль — до 86,46 руб. Цена на Brent восстановилась с минимума $31,25 на 18%, до $36,82.

В Азии нефть торгуется в плюсе на 10%. На Форекс курс доллара снизился до 73,81 руб., курс евро — на 84,18 руб. Российский рынок будет долго приходить в себя после торгов 9 марта.

Основные фондовые индексы упали на 6−8%. Участники рынка распродавали активы на эмоциях, что категорически нельзя делать. Из-за этого на рынках сработали защитные стопы по длинным позициям и ликвидации из-за нехватки маржинального обеспечения.

Так как нефть и фьючерс на SP500 торгуются в зеленой зоне, то после открытия 10 марта Мосбиржи с гэпами рубль начнет медленно закрывать образовавшиеся ценовые разрывы с иностранными валютами», — полагает эксперт.

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