Ашхабад, , 17:06 — REGNUM Около 800 турецких большегрузных машин застряли на иранско-туркменской границе после того, как Туркмения заблокировала доступ на свою территорию для людей и грузов из Ирана, пытаясь противостоять проникновению коронавирусной инфекции, передает «Daily Sabah».

Глава регионального отделения международной ассоциации перевозчиков Абдулла Озел отмечает, что дальнобойщики вынуждены дожидаться открытия границы, находясь в ужасных условиях — им не разрешают выходить на улицу и для них не организовали ни столовой, ни туалетов.

Читайте также: В Туркмении конфискуют привезенные из Ирана продовольственные товары

По словам самих дальнобойщиков, они просят туркменских чиновников разрешить им пересечь границу, для чего они готовы надеть специальную защитную одежду и приобретать еду, даже не выходя из кабин своих машин.

«Мы не знаем, сколько дней мы проведем здесь. У нас еще нет этой инфекции, и мы боимся заразиться из-за этих бесчеловечных условий», — подчеркивают турецкие водители.

Читайте также: Туркмения зарабатывает на коронавирусе — минимум $300 на каждом иностранце