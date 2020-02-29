Ашхабад, , 00:37 — REGNUM Закрытие туркменско-иранской границы из-за вспышки коронавирусной инфекции в Иране уже привело к возникновению дефицита и росту цен как на импортные, так и на местные продовольственные товары в магазинах и на базарах Туркмении, передает «Азатлык».

Так, иранский картофель за неделю подорожал более чем в три раза, после чего исчез с прилавков торговых точек. Это спровоцировало резкий рост цен на туркменский картофель, качество которого оставляет желать лучшего.

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Такая же ситуация складывается и в сфере торговли фруктами, многие из которых импортируются из Ирана. Цены на них увеличились в среднем на треть.

Также туркменские коммерсанты стали жаловаться на то, что представители санэпидемстанции и органов по надзору за инфекционными заболеваниями конфискуют у них и сжигают завезенные из Ирана продовольственные товары.

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