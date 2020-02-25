, 20:34 — REGNUM Власти Туркмении решили полностью закрыть границу с Ираном, не только запретив пересекать ее людям, но также прекратив грузооборот с соседней страной, передает «Хроника Туркменистана».

Поводом для этого послужила смерть от коронавирусной инфекции восьми человек в Иране.

В граничащих с Ираном областях создаются карантинные зоны для размещения граждан, которые могут оказаться заражены китайским коронавирусом.

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Отмечается, что туркменское внешнеполитическое ведомство обратилось к иранским коллегам с просьбой не допускать жителей приграничных населенных пунктов Ирана к нейтральной полосе, а также не допускать выпас на ней принадлежащих иранским скотоводам животных.

Также туркменские власти поручили чиновникам на местах контролировать цены на продовольствие, значительная часть которого ранее до настоящего времени поступала из соседнего Ирана.

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