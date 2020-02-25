Ашхабад, , 18:25 — REGNUM В столице Туркмении вновь возник дефицит мяса курицы. Теперь проблемы с поставками этого популярного из-за своей относительно невысокой стоимости вида мяса имеются уже не только у государственных магазинов, но и у частных торговых точек, передает «Хроника Туркменистана».

В результате во многих из них ввели ограничения на реализацию — одному покупателю продавали не более двух куриных окорочков. Однако в последние дни куриное мясо либо совсем исчезает из продажи, либо продажи сокращены до одного окорочка в одни руки.

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Туркменистанцы рассказали о том, что в некоторых государственных магазинах, несмотря на наличие на прилавках курятины, ее не продают. Продавцы объясняют это тем, что от них требуют, чтобы на прилавках товар был. Однако, поскольку куриного мяса нет на складах, продавать населению нечего.

Местные жители жалуются на то, что продавцы к каждому куриному окорочку в пакет досыпают около 300 граммов льда, а возмущенным такими махинациями покупателям отвечают, что те могут не покупать мясо.

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