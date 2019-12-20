Ашхабад, , 18:50 — REGNUM Несмотря на попытки государственных органов регулировать стоимость основных продуктов питания, в регионах Туркмении перед новогодними праздниками в очередной раз выросли цены на продовольствие, передает «Азатлык».

Так, в Марыйской области сотрудники правоохранительных органов во время дежурства на рынках требуют от продавцов не поднимать цены на говядину выше 24 манатов (430 рублей) за килограмм, а баранины — выше 21 маната (375 рублей).

Как результат — продавцы, получившие от полицейских такие распоряжения, указывают на ценниках требуемую стоимость, но при этом продают мясо по новым, возросшим ценам — по 30 манатов (540 рублей) и по 27 манатов (485 рублей), соответственно.

«На всех мясных прилавках указано 24 маната за килограмм говядины, но если хочешь купить по этой цене, то взвешивают одни кости. Стоит попросить у продавцов мясо получше, они тихонько называют другую цену — 30 манатов», — сетуют местные жители.

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