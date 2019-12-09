Ашхабад, , 21:52 — REGNUM Несмотря на то, что власти Туркмении регулярно рапортуют о продовольственном изобилии, в магазинах и на рынках по-прежнему наблюдается дефицит наиболее востребованных у населения видов продовольствия, передает «Хроника Туркменистана».

Это приводит к образованию больших очередей, а также дает продавцам возможность сбывать неходовой и просроченный товар в качестве «нагрузки» к пользующемуся спросом.

Отмечается, что такая ситуация складывается не только в регионах, но и в туркменской столице.

Также туркменские пенсионеры жалуются на то, что в государственных магазинах Ашхабада запретили продавать товары за наличные. А поскольку оформление платежных карт длится не менее месяца, то многие из них рискуют остаться без продовольствия к новогодним праздникам.