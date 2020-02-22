Тирана, , 08:05 — REGNUM 21 февраля премьер-министр Албании Эди Рама опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео, сделанное в ходе инспекции прохождения работ по устранению последствий землетрясения 26 ноября 2019 года в Дурресе.

На видео показано, как в ходе беседы с инженером албанский премьер-министр заявляет о готовности при необходимости пригласить работников из-за рубежа.

«Все говорят «рабочие месте, рабочие места», но теперь на стройках появилось огромное число рабочих мест, и рабочие руки крайне нужны.

Если будет необходимость, возьмем работников и из-за рубежа, приезжают рабочие с других континентов, а эти сидят внизу в кофейнях как какие-то юристы и пьют кофе на папины деньги», — заявил глава правительства Албании.

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Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября 2019 года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сильнее всего от подземных толчков пострадали города Тирана и Дуррес. Землетрясение оставило без крова несколько тысяч человек и лишила средств к существованию десятки тысяч. Разрушены или повреждены оказались свыше тысячи зданий.

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