Тирана, , 16:01 — REGNUM 29 ноября на внеочередном заседании правительства премьер-министр Албании Эди Рама рассказал о последствиях мощных землетрясений, поразивших страну в ночь с 25 на 26 ноября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанский премьер-министр подчеркнул, что лишившиеся крова в результате землетрясений, должны быть размещены в отелях, а не ночевать под открытым небом в палатках.

Вот что говорится о разрушениях, учиненных стихией в Албании:

В Тумане около 500 человек в настоящее время размещены в палаточном лагере, откуда они будут организованно доставлены в город Шенджин, где им будет предоставлено место в отелях и гостиницах.

В Тиране и её окрестностях в результате землетрясения без крова над головой остались 3480 человек. 15 зданий полностью разрушено, ещё 239 повреждено. При этом 8 многоэтажных зданий в настоящее время непригодны для проживания.

В портовом городе Дуррес повреждено 701 здание, 12 полностью разрушены, при этом повреждено 176 многоэтажных жилых зданий. Крыши над головой лишились 1260 человек. Из них 625 в настоящий момент размещены в отелях и гостиницах и 360 в спортивных залах школ. Остальные находятся в палаточных лагерях или у родственников.

В городе Берат без крова остались 250 человек.

Окончательная оценка масштабов разрушений ещё не произведена.