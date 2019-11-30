Анкара, , 15:56 — REGNUM 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «турецкие бригады будут трудиться на подобающих местах в Албании и как братья-турки построят 500 жилых зданий».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, турецкий лидер заявил, что Турция, как страна, переживавшая землетрясения в прошлом, хорошо понимает боль Албании.

«Мы все должны предлагать помощь Албании, когда идет речь о медицинской помощи пострадавшим или обеспечении крыш над головой тем, кто потерял свое жилище», — заявил Эрдоган.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября Албанию поразило землетрясение, ставшее самым мощным за последние 40 лет. В результате землетрясения погибло 49 человек, свыше 900 получили ранения, более 4 тысяч человек лишились крова.

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