Москва, , 09:42 — REGNUM В рейтинге богатейших женщин в России по версии журнала Forbes сменился лидер. Ранее бессменно занимавшую первую позицию в списке предпринимательницу, бывшую владелицу девелопера «Интеко» и вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину потеснила соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

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По данным издания, её состояние на 20 февраля составило $1,4 млрд, увеличившись за год на $400 млн. При этом состояние Батуриной за этот же период не изменилось и составляет $1,2 млрд.

Отмечается, что по итогам 2019 года оборот компании Wildberries увеличился на 88% и составил 223,5 млрд рублей. Это произошло за счёт двукратного увеличения ассортимента и роста поставщиков.

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Также в пятёрке самых богатых женщин Росиси по версии журнала оказались жена бизнесмена Юрия Ковальчука Татьяна Ковальчук (её состояние оценивается в $600 млн), бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена ($600 млн) и акционер производителя детского питания «Прогресс» Ольга Белявцева ($550 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным предыдущего рейтинга журнала Forbes, опубликованного в октябре 2019 года, самой богатейшей женщиной Росиси стала глава компании Inteco Management Елена Батурина. На втором месте в списке находится Татьяна Бакальчук, являющаяся директором интернет-магазина одежды Wildberries с состоянием $1 млрд.