Москва, , 08:14 — REGNUM Российский бизнесмен Татьяна Бакальчук попала в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года, опубликованный американским журналом Forbes. Всего в этом списке десять фамилий.

Бакальчук — основательница интернет-магазина Wildberries. Площадка работает в России и ещё четырех странах СНГ и предлагает одежду, обувь, электронику и другие товары. Состояние предпринимательницы оценивается в $1 млрд.

Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером, она находится на 94-й строчке в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Первой $1 млрд ранее заработала президент Inteco Management Елена Батурина.

Самыми заметными миллиардерами стали ещё две женщины — это основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер ($1,2 млрд) и бывшая жена основателя Amazon Маккензи Безос ($34,5 млрд).

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