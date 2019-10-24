Москва, , 09:21 — REGNUM Глава компании Inteco Management Елена Батурина снова заняла первую строчку в рейтинге богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Новый рейтинг опубликован 24 октября.

По данным издания, состояние Батуриной оценивается в $1,2 млрд. На втором месте в списке самых богатых женщин России находится Татьяна Бокальчук, являющаяся директором интернет-магазина одежды Wildberries с состоянием $1 млрд.

Третье место у Татьяны Ковальчук, которая совместно с мужем является владеет компанией «Большой дом 9», имея долю 49,9%, последняя опосредовано контролирует около трети крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз».

На четвертой строчке рейтинга находится Елена Рыболовлева, являющаяся бывшей супругой миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, чьё состояние оценивается в $600 млн.

На пятом — член совета директоров компании «Прогресс капитал» и экс-акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева с состоянием в $550 млн.