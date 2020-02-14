Улан-Удэ, , 15:24 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ выделят 28 млн на модернизацию котельной в микрорайоне Загорск, ранее не раз попадавшей под критику из-за чёрного дыма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Обещали на апрельской сессии эти деньги уже поставить, поэтому необходимо приступать к этой работе. Результатом должно стать снижение негативного влияния на экологию города и улучшение качества теплоснабжения горожан», — заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Напомним, ранее жители микрорайоне собрали около трёх тысяч подписей с требованием «сделать что-нибудь» с котельной. Отмечалось, что у горожан участились случаи бронхиальной астмы, частицы сажи попадают в глаза, за врачебной помощью приходится обращаться гораздо чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики признают критическую ситуацию с загрязнением атмосферы в городе. В числе виноватых в этом назывались крупные предприятия, небольшие котельные, частный сектор и автомобили.

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