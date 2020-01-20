Республика Бурятия, , 11:28 — REGNUM Решать проблемы с загрязнение Улан-Удэ необходимо было начинать ещё 20 лет назад. Об этом заявила замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева на своей странице в «Фейсбук». По её словам, 10 лет назад она говорила, что скоро в городе дышать станет нечем.

«Мой прогноз сбылся, но теперь решать эту проблему нужно мне», — отметила она.

Напомним, ранее критиковавшая власти республики эколог была назначена заместителем министра в июне 2019 года.

Она разделила основные источники загрязнения города на четыре группы: крупные предприятия, такие как ТЭЦ, небольшие котельные, дома частного сектора и автомобили.

«Я не стесняюсь говорить о том, что ежеминутного и прямо сейчас решения нет, потому что смотрите начало поста, думать надо было 20 лет назад», — вновь повторила чиновник.

По её мнению, все возможные варианты решения проблемы, как введение ночного тарифа на электричество, перевод котельных с угля на пеллеты, подключение частного сектора к центральному отоплению, затратны. Поэтому сейчас пока разрабатывается фильм для частных домов, а также проводятся рейды по мелким котельным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители города написали петицию с требованием решить проблему с загрязнением воздуха. По данным МЧС, 15 января концентрация фенола в атмосфере Улан-Удэ было больше предельно допустимой в 3,8 раза.

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