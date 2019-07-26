Улан-Удэ, 26 июля 2019, 08:48 — REGNUM

Загрязнение воздуха в столице Бурятии Улан-Удэ приводит к проблемам со здоровьем у горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Роспотребнадзора по республике.

Дым из трубы
Дым из трубы

Сложившуюся ситуацию обсудили на расширенном совещании при участии главы Бурятии Алексея Цыденова, руководителей ведомств, ученых, предпринимателей и общественников.

«За последние три года у детей в Улан-Удэ наблюдается рост заболеваемости системы кровообращения, болезней глаза и его придаточного аппарата, врожденным аномалиям», — рассказали в пресс-службе.

Наибольшими загрязнителями среди промышленных предприятий города назвали Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 и другие котельные. Свой вклад также вносят транспорт, а также частный сектор столицы республики. За последние четыре года количество домов, отапливающихся печками или котлами, выросло более чем вдвое — с 20 до 45 тыс.

«Бензапирен больше всего генерирует Улан-Удэнский энергетический комплекс. По выбросу взвешенных веществ безусловным лидером являются частные домовладения», — сообщил министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор.

Для улучшения ситуации была разработана система сводных расчетов загрязнения атмосферы Улан-Удэ. Также обновили программный комплекс «Эколог-город», который позволяет проводить сводные расчеты загрязнения атмосферы по новым методам «расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденными Минприроды России».

Свои наработки предложили учёные. Так, доцент Бурятской сельхозакадемии Виктор Коновалов представил энергоресурсосберегающий фильтр дыма для частных домов. По его словам, устройство экономично и позволит снизить выброс сажи на 70−80%.

«Электростатический фильтр не нужно будет подзаряжать. Всю энергию он берёт от разности температур между поверхностью трубы и окружающим воздухом. В нем имеется функция самоочистки и установить его можно на любую дымовую трубу, требуется только переходник», — рассказал он.

Предприниматели предложили в свою очередь с печного отопления переходить на теплонасосы, либо на энергию солнца.

Как сообщало ИА REGNUM, Улан-Удэ в последние годы регулярно попадает в чёрный список российских городов с наиболее загрязнённым воздухом. В 2018 году концентрация опасного вещества бензапирена в городе была превышена почти в 40 раз.

А жители пригородного посёлка Загорск собрали около трёх тысяч подписей с требованием решить проблему с чёрным дымом из местной котельной. Отмечается, что у местных жителей участились случаи бронхиальной астмы, частицы сажи попадают в глаза, за врачебной помощью приходится обращаться гораздо чаще.

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