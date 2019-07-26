Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM

Загрязнение воздуха в столице Бурятии Улан-Удэ приводит к проблемам со здоровьем у горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Роспотребнадзора по республике.

Дым из трубы

Сложившуюся ситуацию обсудили на расширенном совещании при участии главы Бурятии Алексея Цыденова, руководителей ведомств, ученых, предпринимателей и общественников.

«За последние три года у детей в Улан-Удэ наблюдается рост заболеваемости системы кровообращения, болезней глаза и его придаточного аппарата, врожденным аномалиям», — рассказали в пресс-службе.

Наибольшими загрязнителями среди промышленных предприятий города назвали Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 и другие котельные. Свой вклад также вносят транспорт, а также частный сектор столицы республики. За последние четыре года количество домов, отапливающихся печками или котлами, выросло более чем вдвое — с 20 до 45 тыс.

«Бензапирен больше всего генерирует Улан-Удэнский энергетический комплекс. По выбросу взвешенных веществ безусловным лидером являются частные домовладения», — сообщил министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор.

Для улучшения ситуации была разработана система сводных расчетов загрязнения атмосферы Улан-Удэ. Также обновили программный комплекс «Эколог-город», который позволяет проводить сводные расчеты загрязнения атмосферы по новым методам «расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденными Минприроды России».

Свои наработки предложили учёные. Так, доцент Бурятской сельхозакадемии Виктор Коновалов представил энергоресурсосберегающий фильтр дыма для частных домов. По его словам, устройство экономично и позволит снизить выброс сажи на 70−80%.

«Электростатический фильтр не нужно будет подзаряжать. Всю энергию он берёт от разности температур между поверхностью трубы и окружающим воздухом. В нем имеется функция самоочистки и установить его можно на любую дымовую трубу, требуется только переходник», — рассказал он.

Предприниматели предложили в свою очередь с печного отопления переходить на теплонасосы, либо на энергию солнца.

Как сообщало ИА REGNUM, Улан-Удэ в последние годы регулярно попадает в чёрный список российских городов с наиболее загрязнённым воздухом. В 2018 году концентрация опасного вещества бензапирена в городе была превышена почти в 40 раз.

А жители пригородного посёлка Загорск собрали около трёх тысяч подписей с требованием решить проблему с чёрным дымом из местной котельной. Отмечается, что у местных жителей участились случаи бронхиальной астмы, частицы сажи попадают в глаза, за врачебной помощью приходится обращаться гораздо чаще.

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