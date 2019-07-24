Улан-Удэ, , 10:26 — REGNUM

Жители посёлка Загорск под столицей Бурятии собрали около трёх тысяч подписей с требованием сделать что-нибудь с чёрным дымом из местной котельной. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

По словам депутатов, у местных жителей участились случаи бронхиальной астмы, частицы сажи попадают в глаза, за врачебной помощью приходится обращаться гораздо чаще.

О мерах по исправлению ситуации в компании ТГК-14 рассказали. Как отмечается, главной мерой станет замена чёрного угля, которым в прошлом сезона топилась котельная, на бурый, «дым от которого не такой чёрный».

«Контракт на весь отопительный сезон 2019−2020 годов уже заключен. Ранее, когда на котельной использовался бурый уголь, такого массового недовольства не было. Кроме этого устанавливаются золоуловители, эта работа должна быть закончена к началу отопительного сезона», — отметили в Народном Хурале.

Депутаты считают, что лучше было бы всё же закрыть котельную после выхода на полную мощность улан-удэнской ТЭЦ-2. Однако это это требуются деньги.

Напомним, столица Бурятии Улан-Удэ также регулярно входит в список городов России с наиболее загрязнённым воздухом. Как сообщало ИА REGNUM, в числе виновников загрязнения назывались в том числе устаревшие котельные, а также автомобили и топящийся дровами и углем пригородный частный сектор.

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