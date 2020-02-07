Ашхабад, , 09:05 — REGNUM D Марыйской области Туркмении вдвое сократили лимит переводов денег через систему «Western Union». Теперь в месяц туркменистанцам разрешают перевести за рубеж не более $100 (6,3 тысячи рублей), — сообщает «Хроника Туркменистана».

При этом деньги можно перевести, только имея на руках справку из признанного Туркменией зарубежного вуза, справку о доходах семьи, справку с места работы и справку с места жительства родителей студента, обучающегося в другой стране.

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Также местные жителижалуются на огромные очереди из желающихперевести деньги за рубеж. Ждать зачастуюприходится больше месяца. Из-за этихограничений туркменистанцы вынужденыдавать взятки работникам банков иплатить посредникам.

Издание отмечает, чтотакие же ограничения действуют вДашогузской области Туркмении с начала2019 года.