Ашхабад, , 20:29 — REGNUM Туркменские власти ввели очередные ограничения на переводы денег за рубеж. Новые правила затронули студентов зарубежных вузов, получающих второе высшее образование, передает «Хроника Туркменистана».

Новые ограничения начали действовать с октября 2019 года. Теперь деньги с карт VISA можно переводить лишь студентам, которые получают первое высшее образование.

Отмечается, что причиной тому послужило нежелание большинства туркменских студентов, учащихся в иностранных вузах, возвращаться обратно в Туркмению, Одна из легальных возможностей для этого — продолжение обучения в зарубежных университетах.

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