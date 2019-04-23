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Туркмения не признает дипломы иностранных вузов по 146 специальностям

Наука

Но для выпускников некоторых университетов все же могут сделать исключение

Ашхабад, 23 апреля 2019, 18:15 — REGNUM  Министерство образования Туркмении составило список специальностей, по которым больше не будет признавать дипломы иностранных вузов, полученные туркменскими студентами, пишет «Азатлык».

В общей сложности в этот документ включено 146 учебных направлений, среди которых числятся: журналистика, банковское дело, финансы, бизнес-учет, мировая экономика, сельсхозэкономика, международные отношения, дипломатия, право, менеджмент, промышленная инженерия, социология, политология, телевидение, антропология, теология, целый ряд иностранных языков и многие другие специальности.

Отмечается, что исключение может быть сделано только для обладателей дипломов университетов, входящих в список тысячи самых авторитетных вузов мира.

Напомним, что ранее туркменское образовательное ведомство подготовило документ, ограничивающий количество иностранных вузов, дипломы которых будут признаваться в Туркмении.

В этот список включено около сотни университетов и институтов Китая, несколько десятков вузов России, Индии и Турции, а также два университета Казахстана и Белорусский государственный университет.

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Политика Туркмении
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