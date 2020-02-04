Бишкек, , 20:19 — REGNUM Аптеки Киргизии не соблюдают запрет минздрава на повышение стоимости медицинских масок и противовирусных препаратов. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по предупреждению и противодействию коронавирусной инфекции, передает пресс-служба правительства.

Также фармацевтические компании республики проигнорировали запрет на реэкспорт этих медицинских изделий в другие страны.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что в Киргизии не зафиксировано подтвержденных случаев заражения коронавирусом и призвала граждан не распространять недостоверную информацию.

Отметим, что ранее киргизские чиновники солгали, заявив, что Россия ввела запрет на экспорт медицинских масок. До настоящего времени такое ограничение в России не вводилось, сейчас эта мера находится на стадии обсуждения.

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