Бишкек, , 15:00 — REGNUM Из-за вспышки коронавируса Китай запретил экспортировать медицинские одноразовые маски, Россия и Казахстан тоже временно запретили вывоз этих изделий за рубеж. Такая информация была озвучена на заседании республиканской чрезвычайной противоэпидемической комиссии, передает пресс-служба правительства Киргизии.

Поскольку в Киргизию медицинские маски поставлялись именно из этих стран, власти республики тоже приняли решение запретить их вывоз за рубеж.

Между тем участники заседания отметили, что в аптеках страны одноразовые маски, противовирусные препараты и дезинфекционные средства имеются в достаточном количестве.

Однако, несмотря на это, министерство здравоохранения в ближайшее время планирует дополнительно импортировать полмиллиона медицинских масок из Турции, Кореи и Индии.

Подводя итог заседания чрезвычайного штаба, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, напомнила о зафиксированном факте перепродажи медицинских масок и противовирусных препаратов по завышенным ценам, поручила госорганам принять меры по противодействию подобным спекуляциям.

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