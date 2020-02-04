Москва, 4 февраля 2020, 00:59 — REGNUM Целесообразность запрета на вывоз медицинских масок из России обсуждают в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса и Минпромторге РФ, сообщил 3 февраля «Фармацевтический вестник».
По его словам, первое обсуждение вопроса состоялось на совещании под руководством первого заместителя глав Минпромторга Сергея Цыба ещё в конце прошлой недели.
Как сообщало ИА REGNUM, дефицит медицинских масок возник в Китае в связи с распространением коронавируса. Цена них в Поднебесной выросла в 2−3 раза. Запрет на вывоз «защитных» медизделий ранее ввели в самом Китае, Индии, Киргизии.
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