Москва, , 00:59 — REGNUM Целесообразность запрета на вывоз медицинских масок из России обсуждают в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса и Минпромторге РФ, сообщил 3 февраля «Фармацевтический вестник».

Президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин «Решение по ограничению экспорта медицинских масок и спецодежды пока не принято. Его должен принять оперативный штаб. Сейчас обсуждается целесообразность введения такого запрета»

По его словам, первое обсуждение вопроса состоялось на совещании под руководством первого заместителя глав Минпромторга Сергея Цыба ещё в конце прошлой недели.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит медицинских масок возник в Китае в связи с распространением коронавируса. Цена них в Поднебесной выросла в 2−3 раза. Запрет на вывоз «защитных» медизделий ранее ввели в самом Китае, Индии, Киргизии.

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