Москва, , 11:31 — REGNUM На юго-востоке Египта открылся новый международный аэропорт «Беренис», способный обслуживать до 600 пассажиров в час, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что новый аэропорт находится на оптимальном летном расстоянии от основных туристических рынков — Германии, России и Италии.

Власти Египта рассчитывают, что на юг провинции Красного моря придут инвесторы, которые начнут строить отели. Сейчас их там нет. Также аэропорт в Беренисе сократит время в пути до южных курортных зон страны, туда можно будет добраться в два раза быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты по авиабезопасности из России 19 января начали первую в 2020 году проверку курортных аэропортов Египта.

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