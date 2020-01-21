Москва, , 13:36 — REGNUM Эксперты по авиабезопасности из России начали проверку курортных аэропортов Египта. Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправятся в конце апреля — начале мая 2020 года, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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19 января российская делегация в составе восьми экспертов проверила аэропорта Хургады. Проанализирован процесс досмотра пассажиров и багажа. Особое внимание было уделено действиям персонала.

Теперь российским авиаэкспертам предстоит проинспектировать международный аэропорт Шарм-эль-Шейха. Делегация из России пробудет в Египте до 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило, что риски полетов над Синайским полуостровом в воздушном пространстве Египта высокие.

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