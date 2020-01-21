Москва, , 13:55 — REGNUM Возвращение туристов из России на прежних условиях — с низкими ценами на туры и специальными условиями для российских туроператоров — принесет вред. Об этом заявил бывший вице-президент Палаты туристических компаний Египта Ясир Шеннави, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Если российские туристы вернутся на курорты Египта, то они должны это сделать уже в соответствии с изменениями, произошедшими в египетском туристическом секторе (цены выросли)», — пояснил Шеннави.

Также туристические власти Египта предполагают, что при большом турпотоке из России «низких ценах» для восстановления спроса, Египет потеряет количество туристов из Европы и Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января эксперты по авиабезопасности из России начали проверку курортных аэропортов Египта. Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправятся в конце апреля — начале мая 2020 года.

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