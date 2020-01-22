Бишкек, , 20:48 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков утвердил бюджет социального фонда республики на 2020 год. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий закон киргизстанский лидер подписал сегодня, 22 января.

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В документе указано, что доходы соцфонда Киргизии в текущем году должны будут составить 57 млрд 892,1 млн сомов (более 51 млрд 377 млн рублей), а расходы — 57 млрд 104,9 млн сомов (около 50 млрд 679 млн рублей).

Таким образом, профицит бюджета социального фонда республики должен будет сложиться на уровне 787,2 млн сомов (698 млн рублей).

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