Бишкек, , 14:37 — REGNUM Правительство Киргизии разработало проект постановления о досрочной выплате накопительной части пенсии гражданам с тяжелыми заболеваниями, представляющими серьезную угрозу жизни и требующими дорогостоящего лечения. Об этом стало известно в ходе заседания наблюдательного совета по управлению государственным соцстрахованием, передает пресс-служба правительства.

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Также планируется досрочно выдавать накопительную часть пенсии киргизстанцам, которые приобретают жилье по программе государственного ипотечного кредитования.

«Все должно быть понятно, удобно и доступно для граждан. Они должны знать куда, с какими документами обращаться в случае необходимости и в какие сроки вопрос решится», — подчеркнула вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Также участники совещания обсудили 15 предложений, касающихся пересмотра ставок тарифов страховых взносов для различных категорий плательщиков. Эти меры направлены на совершенствование пенсионной и тарифной политики, политики накопительного компонента и пенсионного обеспечения военнослужащих.

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