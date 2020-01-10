Бишкек, , 17:40 — REGNUM В 2019 году затраты бюджета Киргизии на выплату пенсий и социальных пособий превысили 45 млрд 290 млн сомов (39 млрд 801 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба социального фонда республики.

Наибольшее количество выплат получили жители Ошской области — около 8 млрд 297 млн сомов (7 млрд 291 млн рублей).

Несколько меньше потрачено на выплаты пенсий и пособий жителям Джалал-Абадской области — около 7 млрд 644 млн сомов (6 млрд 717 млн рублей), столицы Киргизии — более 7 млрд 444 млн сомов (6 млрд 542 млн рублей) и Чуйской области — более 7 млрд 10 млн сомов (6 млрд 161 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — около 4 млрд 117 млн сомов (3 млрд 618 млн рублей), Нарынская область — более 3 млрд 671 млн сомов (3 млрд 226 млн рублей) и Баткенская область — более 3 млрд 603 млн сомов (3 млрд 166 млн рублей).

Замыкают список Таласская область — более 1 млрд 875 млн сомов (1 млрд 648 млн рублей) и город Ош — около 1 млрд 628 млн сомов (1 млрд 430 млн рублей).