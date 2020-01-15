Москва, , 10:41 — REGNUM Решение вопроса о судьбе сделки по сокращению добычи нефти в марте, как это было намечено ранее, может не состояться. В настоящее время ведущие страны ОПЕК+ начали соответствующие консультации по переносу встречи с весны на лето. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в ОПЕК.

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Уточняется, что встреча может быть отложена на июль 2020 года. Собеседник агентства назвал бессмысленным проведение внеочередной встречи ОПЕК + в начале марта, так как секретариат к этому времени ещё не будет обладать актуальными данными по добыче.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти с января по март 2020 года. В целом квота на сокращение добычи всех стран ОПЕК увеличится на 350 тыс. баррелей в сутки, а остальных участников сделки — на 150 тыс. баррелей в сутки. Так, квота России увеличена на 70 тыс. баррелей в сутки и составит 300 тыс. баррелей в сутки. Обязательства Саудовской Аравии по сокращению добычи увеличены на 167 тыс. баррелей в сутки — до 482 тыс. баррелей.

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