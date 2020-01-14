Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Продление ОПЕК+ ограничений добычи нефти может продолжаться до конца будущего года, сообщили 14 января в пресс-службе американского минэнерго.

По прогнозу американского ведомства, до конца 2021 г. ОПЕК+ может продлевать решение об ограничении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки.

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