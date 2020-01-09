Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2020 и 2021 годах до $59 за баррель, сказано в обнародованном 8 января очередном докладе ВБ.

Эксперты ВБ считают, что цены на нефть в 2020 2021 году незначительно упадут, приблизительно до 59 долларов за баррель. Прогнозируемые объёмы добычи нефти в США будут увеличиваться в текущем году одновременно с прокладкой новых трубопроводов. При этом специалисты ВБ считают, что успехи в торговых переговорах США и Китая могут оказать положительное влияние на рост нефтяных цен.

В докладе отмечено, что в прошлом году цена барреля нефти в среднем составляла $61, на 10% меньше, чем в 2018 году и на $5 за баррель ниже прогнозируемой. На динамику цен повлияли решения ОПЕК и «геополитические и внутренние факторы», прежде всего имеющие связь с Ираном и Венесуэлой.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) от октября 2019 года, среднегодовая цена нефти в 2020 году упадёт до 57,94 долларов за баррель.

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