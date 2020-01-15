Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти. Такая сделка возможна, если она окажется выгодной для казахстанских компаний, заявил 15 января журналистам глава минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

Он подтвердил, что просьба «Белнефтехима» о поставках поступила в казахстанское министерство. Представители белорусской стороны в январе приедут в Казахстан, чтобы обсудить этот вопрос.

Предложение Минска будет рассмотрено. Казахстанская нефть в настоящее время поставляется по диверсифицированным направлениям, при экономической выгоде сделка с Белоруссией не исключена, пояснил Ногаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что запрос на поставки нефти направлены во «все возможные страны».

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