Минск, , 15:10 — REGNUM Белорусское правительство изучает все возможные варианты поставок нефти, альтернативных российским. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам совещания у главы государства 14 января, передаёт БелТА.

Он рассказал, что коммерческие службы нефтяных предприятий и Белорусской нефтяной компании ведут переговоры почти ежедневно. Коммерческие предложения получили от Минска все возможные партнёры.

«Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом», — уточнил Крутой.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский вице-премьер заявил, что с российскими компаниями Минск не сошёлся в вопрос премий за нефтяные поставки.

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