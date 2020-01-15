Москва, , 01:51 — REGNUM Белоруссия не сможет найти нефти дешевле, чем предлагает Россия. Об этом в интервью RT рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя заявление вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого о поиске альтернативных от РФ источников поставок нефти.

Эксперт отметил, что любые поступления углеводородов, независимо от страны-экспортера, будут осуществляться по тем же трубопроводам, которые существуют в настоящее время.

Пикин считает, что Россия и Белоруссия могут достигнуть определенных договоренностей о поставках нефти до конца января. По его словам, вероятность этого достаточно высока.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Белорусская нефтяная компания разослала коммерческие предложения по поставкам нефти Польше, Украине, Казахстану, Азербайджану и прибалтийским странам.

Такое решение было вызвано распоряжением президента Белоруссии Александра Лукашенко после того, как заключить Москве и Минску не удалось заключить новый контракт.

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