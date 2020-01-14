Москва, , 11:38 — REGNUM Ситуация с незавершенным строительством в России стала меняться. Об этом сегодня, 14 января, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Кудрина, д 2019 года объем незавершенного строительства в стране рос. Это омертвление ресурсов. В настоящее время с правительством дорабатываются предложения по инвентаризациям и исправлению ситуации.

«Ситуация уже стала меняться. То есть начали не просто выявлять проблему, а доходить до ее решения, а не просто до наказания виновных», — пояснил глава СП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на декабрь 2019 года, в России насчитывалось 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства.

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