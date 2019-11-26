Красногорск, , 12:27 — REGNUM В Подмосковье в течение первого квартала 2020 года планируют ликвидировать или достроить порядкак 130 недостроев. Об этом 26 ноября сообщает РИАМО.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко, а соответствии с утвержденным планом, до 1 апреля 2020 года ликвидируют 130 объектов: 50 из них достроят, остальные 80 снесут.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Королеве дольщикам долгостроя на улице Лермонтова, 10 начали вручать ключи от квартир.

Читайте ранее в этом сюжете: В Королеве дольщикам долгостроя на Лермонтова обещали ключи в ближайшие дни