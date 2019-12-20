Москва, , 11:19 — REGNUM В настоящее время в России насчитывается 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства, которые финансируются за счёт бюджетных источников. Об этом сообщает Счётная палата.

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Как следует из анализа, проведённого на основании открытой части данных бюджетной отчётности, наименьшее количество проблемных объектов строительства зафиксировано в Татарии (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской АО (3%). Больше всего долгостроев в Башкирии (43%), Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%).

Что касается вложений в проблемные объекты незавершённого строительства, то по этому параметру «лидирует» Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь доля вложений в долгострои в общем объёме инвестиций в строительство составляет 84,1%. Следом идут Амурская область (78,5%) и Волгоградская область (68,5%).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата предложила создать в России единый государственный портал, в котором будут содержаться все данные по недостроенным объектам по всей стране. Такая система может заработать уже до конца 2019 года.

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