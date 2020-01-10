Нижний Новгород, , 18:21 — REGNUM Нижегородцы активно требуют вернуть четыре отмененных маршрутных такси, которые перестали функционировать внезапно с 27 декабря — Т-47, Т-98, Т-46, Т-78. По этому вопросу создана петиция, которая адресована губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. До настоящего момента ее подписали 2 356 жителей города.

Автор обращения указал, что отмененные маршрутки заменены автобусами лишь частично, «маршруты следования разбиты на несколько отрезков пути, за каждый из которых гражданам города приходится платить отдельные деньги… по 60 рублей только на поездку в одну сторону».

Отмечается, что при отмене востребованных маршрутов, которые связывают противоположные части города, мнения граждан никто не спрашивал, накануне их отмены администрация Нижнего Новгорода просто опубликовала соответствующее уведомление.

Сейчас, уточняет автор, в автобусах вместо 70−75 человек набивается по 100−120 человек, и это при фактическом росте стоимости проезда, поскольку приходится делать не одну пересадку.

«Во время одной из таких давок девушке стало плохо, это только начало, в последующем могут быть уже жертвы, поскольку часто в переполненных автобусах проезжают пенсионеры, которые могут просто погибнуть», — предупреждает автор.

Завершается обращение требованием пересмотреть отмену маршруток, в противном случае «жители города Нижнего Новгорода оставляют за собой право обратиться в суд, в том числе в Европейский суд по правам человека за защитой своих прав и наказанием виновных лиц».

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Как сообщало ИА REGNUM, при отмене четырех популярных маршруток администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться другими маршрутами. При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично. Например, Т-47 дублируется четырьмя автобусами на различных участках движения маршрутки — А-3, А-12 и А-17. Четыре автобуса, как считают в администрации, заменят Т-98 — А-9, А-64 и А-20.

Т-46 связывал аэропорт «Стригино» с верхней частью города. Теперь его заменят А-20 до Оперного театра, а затем А-16 — до микрорайона Кузнечиха.

Никитин в аккаунте в социальных сетях получил массу жалоб от нижегородцев и был вынужден прокомментировать ситуацию. Он поручил мэру города Владимиру Панову рассмотреть все полученные жалобы.

Глава Нижнего Новгорода в свою очередь пояснял, что работа по изменению схемы транспортного обслуживания жителей города проходила в течение всего 2019 года. Эти меры направлены на «переключение функций перевозки пассажиров от частников на муниципальные предприятия. Именно для этого Нижний Новгород закупил новые низкопольные автобусы».

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