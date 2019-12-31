Нижний Новгород, , 11:56 — REGNUM На оперативном совещании в правительстве Нижегородской области губернатор Глеб Никитин задал вопрос мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову, почему изменения маршрутной сети начались именно в преддверии Нового года.

«У нижегородцев возникают вопросы, как добираться до работы и учебы после праздников. Важно объяснить людям, зачем было принято решение и как будет развиваться ситуация по каждому конкретному направлению», — добавил губернатор.

Панов пояснил, что работа по изменению схемы транспортного обслуживания жителей города проходила в течение всего 2019 года. Эти меры направлены на «переключение функций перевозки пассажиров от частников на муниципальные предприятия. Именно для этого Нижний Новгород закупил новые низкопольные автобусы».

Губернатор подчеркнул, что везде, где принимаются решения об отмене маршрутов, должно быть реально обеспечено движение общественного транспорта с нормальной периодичностью.

Как сообщало ИА REGNUM, при отмене четырех популярных маршруток администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться другими маршрутами. При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично. Например, Т-47 дублируется четырьмя автобусами на различных участках движения маршрутки — А-3, А-12 и А-17. Четыре автобуса, как считают в администрации, заменят Т-98 — А-9, А-64 и А-20.

Т-46 связывал аэропорт «Стригино» с верхней частью города. Теперь его заменят А-20 до Оперного театра, а затем А-16 — до микрорайона Кузнечиха. Причем отменили эти востребованные маршрутки 27 декабря.

Никитин в аккаунте в социальных сетях получил массу жалоб от нижегородцев и был вынужден прокомментировать ситуацию. Он поручил Панову рассмотреть все полученные жалобы.

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