Нижний Новгород, , 20:24 — REGNUM Нижегородский губернатор Глеб Никитин, который только недавно стал вести аккаунт в социальных сетях, получил массу жалоб граждан после сообщения мэрии об отмене востребованных у нижегородцев маршруток — Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. Их отменили с 27 декабря.

В комментариях жители практически умоляют вернуть привычные маршруты, особенно много жалоб на отмену 98 и 46 маршрутов.

Никитин отметил, что раньше маршруты формировались без учета мнения жителей, это неправильно. Все полученные жалобы он поручил рассмотреть главе города Владимиру Панову.

«Дал поручение главе города отработать эту ситуацию», — сказал Никитин.

«С нового года забираем вопрос городского транспорта под свой контроль, чтобы сделать его работу более понятной и прозрачной. Недавно минтранс представил концепцию развития пассажирского транспорта — будем контролировать все потоки. Намерены создать единого оператора для этих целей», — добавил губернатор.

Кроме того, он отметил, что решил проблему с оплатой проезда банковской картой, когда можно было заплатить только за один билет.

«Переговорил со Сбербанком — проблема оказалась технической, и через два-три часа она уже будет решена», — написал Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, при отмене четырех популярных маршруток администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться другими маршрутами. Так, При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично. Например, Т-47 дублируется четырьмя автобусами на различных участках движения маршрутки — А-3, А-12 и А-17. Четыре автобуса, как считают в администрации, заменят Т-98 — А-9, А-64 и А-20.

Т-46 связывал аэропорт «Стригино» с верхней частью города. Теперь его заменят А-20 до Оперного театра, а затем А-16 — до микрорайона Кузнечиха.