Москва, , 11:53 — REGNUM В России в 2019 году аренда жилья подорожала в среднем на 5−7%. Об этом свидетельствуют результаты исследования арендных цен, проведённого аналитиками портала «Мир квартир» в 70 городах страны.

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Так, средняя однокомнатная квартира по России сдаётся за 12,6 тыс. рублей в месяц, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Двухкомнатная квартира обойдётся в среднем на 7% дороже — 17,6 тыс. рублей в месяц. А цены на аренду трёхкомнатной квартиры в среднем по России выросли на 4,8% в 2019 году — до 23,6 тыс. рублей в месяц.

Уточняется, что стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в 65 из 70 исследованных городов.

Эксперты прогнозируют, что в 2020 году ставки аренды на все типы квартир продолжат постепенно расти.

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Как сообщало ИА REGNUM, о росте стоимости аренды жилья в России сообщалось и в апреле 2019 года. Так, в среднем аренда однокомнатной квартиры обходилась 15,8 тыс. рублей в месяц, что на 4% больше, чем в апреле 2018 года. По данным сайта «Авито Недвижимость», заметнее всего аренда жилья подорожала в Москве. В среднем столичные квартиры с одной комнатой сдаются за 37,7 тыс. рублей, что на 12% дороже, чем год назад, и на 3,4% дороже, чем в феврале. А вот в Перми, напротив, квартиры подешевели на 6% — до 15,3 тыс. рублей, а в Челябинске стали доступнее на 5% — за 11,1 тыс. рублей в месяц.

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