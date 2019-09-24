Москва, , 12:37 — REGNUM Средняя цена аренды элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы превышает 300 тысяч рублей. Такие данные приводит газета «Ведомости».

При этом с 2014 года ситуация на рынке элитной недвижимости столицы существенно изменилась. После 2014 года начался отток из России представителей иностранных компаний, в первую очередь из США и Великобритании. В итоге за пять лет средняя цена аренды за элитную квартиру в Москве упала с 400−500 тысяч рублей в месяц примерно до 300 тысяч рублей в месяц.

«Средний бюджет аренды элитной трехкомнатной квартиры в центре города, на который рассчитывают, как корпоративные, так и самостоятельные арендаторы, составляет сейчас 273 тысячи рублей в месяц, а собственники квартир хотели бы получать за аналогичный объект в среднем не менее 333 тысяч рублей в месяц», — отметила директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

Примечательно что ряд иностранных компаний, арендующих элитное жилье для своих сотрудников, покинули не Россию, а Москву, переместив свои офисы и работников в другие города.

Среди иностранцев, арендующих элитное жилье, первое место занимают французы, на которых приходится 12% аренды элитной недвижимости гражданами других государств, следом за ними идут итальянцы с 6%. Новые корпоративные арендаторы элитного жилья — выходцы из Китая, Кореи, Японии, Индии, на которых, по разным оценкам, совокупно приходится около 10% запросов.

Примечательно, что некоторые арендаторы готовы платить за аренду жилья суммы свыше 1 млн рублей в месяц. Наибольшая стоимость аренды жилья в Москве, которую приводит издание, составила 1,5 млн рублей в месяц. Причём снимал эту квартиру не иностранец, а российский клиент.

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