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Съемное жилье подорожало в ряде регионов РФ

Экономика

В среднем аренда однокомнатной квартиры обходится в 15,8 тыс. рублей в месяц

Москва, 29 апреля 2019, 03:40 — REGNUM  Стоимость аренды жилья в некоторые российских регионах за месяц выросла на 5−7%. Спрос на съёмные квартиры остается стабильным, пишет «Коммерсантъ».

"Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок», — отмечает издание.

Так, в среднем аренда однокомнатной квартиры в России стоит 15,8 тыс. рублей в месяц, что на 4% больше, чем в апреле прошлого года. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Заметнее всего аренда жилья подорожала в Москве. В среднем столичные квартиры с одной комнатой сдаются за 37,7 тыс. рублей, что на 12% дороже, чем год назад и на 3,4% дороже, чем в феврале. В «Инком-Недвижимости» динамику связали с инфляцией, указав и на то, что треть всех столичных арендодателей — пенсионеры.

В регионах, по данным ЦИАН, показатели ведут себя по-разному. Так, за месяц в Новосибирске и Омске аренда однокомнатных квартир подорожала на 7% — до 20,5 тыс. рублей и 13,8 тыс. рублей соответственно. В Воронеже за аренду просят 14,8 тыс. рублей — на 5% дороже.

В Перми, напротив, квартиры подешевели на 6% — до 15,3 тыс. рублей, а в Челябинске стали доступнее на 5% — за 11,1 тыс. рублей в месяц.

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Динамика цен на недвижимость
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