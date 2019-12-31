Москва, , 13:46 — REGNUM Метростроители Москвы с 31 декабря ушли на новогодние каникулы, но строительство метро возобновится уже 2 января 2020 года, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам заммэра Марата Хуснуллина, в новом 2020 году на всех стройках столичного метрополитена начнутся активные работы, мобилизируются все ресурсы.

В настоящее время на строительстве метро Москвы задействованы порядка 50 тыс. человек и более 30 тоннелепроходческих комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в течение ближайших трех лет планируется построить 31 станцию метро и проложить порядка 80 км линий.

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