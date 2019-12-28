Москва, , 16:19 — REGNUM В Москве в течение ближайших трех лет планируется построить 31 станцию метро и проложить порядка 80 км линий. Об этом 28 декабря сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, ни одном городе мира не идет столь интенсивное строительство метрополитена как в Москве. Он подчеркнул, что возведение новых станций и прокладывание тоннелей столичной подземки осуществляется в условиях плотной городской застройки, кроме этого, работы осложнены большим количеством подземных коммуникаций и инженерных сетей.

«Например, до 2023 года мы планируем сдать 31 станцию и около 80 км линий, сегодня просчитывается строительный потенциал уже до конца 2025 года», — отметил глава Стройкомплекса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве достроен первый двухпутный тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на БКЛ уже построены более 70% всех тоннелей.

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