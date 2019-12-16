Москва, , 16:26 — REGNUM Девять новых станций метрополитена планируется открыть в Москве в 2020 году. Об этом сообщил на пресс-конференции 16 декабря глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, новые станции будут открыты в составе Большой кольцевой и Некрасовской линий метрополитена.

Так, на Некрасовской линии появятся станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахоновская» и «Нижегородская», на Большой кольцевой — «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская».

Бочкарев в ходе пресс-конференции также заявил, что темпы строительства метрополитена в Москве остаются одними из самых высоких в мире. По его словам, с начала текущего года было введено в эксплуатацию 17,9 км линий, восемь станций и одно электродепо.