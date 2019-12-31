Москва, , 10:56 — REGNUM В России благодаря новому закону о виноградарстве и виноделии сократится производство дешевых игристых вин из импортного сырья, поскольку это станет менее выгодно, считают представители отрасли.

«Мы рассчитываем, что (благодаря новому закону) объем значительно уменьшится, потому что на сегодня их чересчур много», — отметил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства, Совет Федерации одобрил 23 декабря.

Так, вином будут считаться продукция из винограда, в которой не менее 7,5% и не более 18% этилового спирта. Более крепкие напитки (с содержанием спирта более 22%) из винограда должны быть отмечены специальным знаком, который указывает, что продукция не является вином.

Закон вводит особое понятие «вино России» — к нему относятся напитки, которые сделаны из российского винограда на 100%. Такое вино будет продаваться на отдельных стендах магазинов.

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