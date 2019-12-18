Москва, , 17:42 — REGNUM Принятый закон о виноградарстве и виноделии обеспечивает защиту прав потребителей на безопасность отечественной винодельческой продукции. Об этом 18 декабря ИА REGNUM сообщил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

«С этой целью мы впервые вводим в законодательство термин «вино России». Таковым может считаться только вино, полностью произведённое из винограда, выращенного в нашей стране. Это важно, потому что сегодня некоторые производители, ссылаясь на нехватку местного сырья, смешивают или, говоря проще, «бодяжат» импортные и отечественные виноматериалы, выдавая конечный продукт за российское вино. Наш закон это запрещает и относит такую винодельческую продукцию к категории недоброкачественной, поскольку она изготовлена с нарушением технологических правил производства вина», — подчеркнул Бахарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Госдума приняла закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в России. Документ устанавливает, что вином считается винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта. В законе также есть определение «вино России», к которому относится продукция, полностью произведённая из винограда, выращенного на территории страны.

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