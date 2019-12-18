Москва, 18 декабря 2019, 17:42 — REGNUM Принятый закон о виноградарстве и виноделии обеспечивает защиту прав потребителей на безопасность отечественной винодельческой продукции. Об этом 18 декабря ИА REGNUM сообщил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Госдума приняла закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в России. Документ устанавливает, что вином считается винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта. В законе также есть определение «вино России», к которому относится продукция, полностью произведённая из винограда, выращенного на территории страны.
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