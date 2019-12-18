Москва, 18 декабря 2019, 17:51 — REGNUM Принятый Государственной думой РФ в третьем чтении закон о виноградарстве и виноделии поможет простым покупателям в магазине отличить настоящие вина от виноградосодержащих напитков, что пока является затруднительным. Об этом 18 декабря ИА REGNUM сообщил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Госдума приняла закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в России. Документ устанавливает, что вином в РФ теперь считается винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта. Если в виносодержащей продукции большее содержание алкоголя (более 22%), то на её этикетке должно быть указано, что продукция не является вином.
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