Москва, , 17:51 — REGNUM Принятый Государственной думой РФ в третьем чтении закон о виноградарстве и виноделии поможет простым покупателям в магазине отличить настоящие вина от виноградосодержащих напитков, что пока является затруднительным. Об этом 18 декабря ИА REGNUM сообщил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

«Сегодня в торговых сетях на полках соседствуют вина и виноградосодержащие напитки, а покупатели далеко не всегда способны отличить одно от другого. Для того чтобы не вводить их в заблуждение, мы предлагаем для виноградосодержащих напитков маркировку, что данная продукция не является вином, причём как на бутылке, так и в местах их продажи», — отметил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Госдума приняла закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в России. Документ устанавливает, что вином в РФ теперь считается винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта. Если в виносодержащей продукции большее содержание алкоголя (более 22%), то на её этикетке должно быть указано, что продукция не является вином.

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